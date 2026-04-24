Spaccia una falsa Ferrari 250 GTO per originale a Torino | 78enne condannato a 14 mesi

Un uomo di 78 anni a Torino è stato condannato a 14 mesi di reclusione dopo aver cercato di vendere come originale una replica di una Ferrari 250 GTO. La vicenda riguarda il tentativo di spacciare un'auto contraffatta come autentica, situazione che ha portato alla condanna. La sentenza è stata emessa in seguito alle indagini condotte dalle autorità competenti.

Un 78enne di Torino è stato condannato a 14 mesi per aver tentato di vendere come autentica una falsa Ferrari 250 GTO. L’auto, in realtà, era una vettura giapponese modificata per imitare il celebre modello di Maranello. La Cassazione ha chiarito che il reato scatta non propriamente con l’acquisto, ma con il tentativo di commercializzazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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