Le Ferrari delle star della musica | dalla 250 Gto di Nick Mason alla SP12 EC di Clapton

Nick Mason possiede una Ferrari 250 Gto, causandone l'interesse di appassionati e collezionisti. La vettura, considerata tra le più rare e costose al mondo, ha attirato l'attenzione durante un evento dedicato alle auto d’epoca. Clapton, invece, ha scelto una SP12 EC personalizzata, suscitando curiosità tra gli appassionati di musica e motori. La presenza di queste Ferrari nelle mani di star dello spettacolo continua a sorprendere gli appassionati di automobili d’epoca.

Il museo Enzo Ferrari di Modena ha inaugurato una nuova mostra tematica dedicata alle Rosse delle star della musica, dal nome The Greatest Hits - Music Legends and their Ferraris. Fino al 16 febbraio 2027, lo spazio museale a fianco della storica casa di Enzo Ferrari accoglierà infatti una selezione di gioielli del Cavallino appartenuti, o ancora appartenenti, a grandi nomi della scena internazionale, da Luciano Pavarotti a Eric Clapton, da Mick Jagger a Nick Mason. Un legame, quello tra le celebrità e le Ferrari più esclusive, duraturo e più che consolidato, come dimostra anche la grande varietà di vetture in scena, dalla 250 GT Lusso di Herbert von Karajan alla nuovissima SF90 XX di Swizz Beatz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nel 1960, Maria Callas ricevette una Ferrari come regalo da Aristotele Onassis, una scelta insolita per una cantante lirica.

Ferrari 250 GTO venduta a 38 milioni di dollari, scoperto il compratoreÈ stato identificato il compratore della Ferrari 250 GTO Bianco Speciale, venduta all'asta in Florida lo scorso 19 gennaio per 38 milioni di dollari.

'The Greatest Hits', inaugurata nel giorno del compleanno del Drake, è visitabile fino al 16 febbraio del '27. Sarà possibile ammirare i bolidi appartenuti ai grandi artisti e cantanti internazionali

Al Museo Enzo Ferrari la mostra The Greatest Hits espone le Ferrari più amate dalle star della musica di tutti i tempi, da Madonna a Luciano Pavarotti

Al Museo Enzo Ferrari di Modena debutta "The Greatest Hits – Music Legends and their Ferraris", la mostra che celebra il legame tra il Cavallino Rampante e le leggende della musica mondiale. Dalla 250 GTO di Nick Mason alla F40 di Luciano Pavarotti