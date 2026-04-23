Spaccata nel negozio con titolari presi a pugni e carabinieri insultati | due arrestati a Bollengo

Due uomini sono stati arrestati a Bollengo dopo aver tentato di rubare un registratore di cassa infrangendo la vetrina di un negozio. I titolari, sorpresi, sono stati colpiti con calci e pugni dai malviventi, che inoltre hanno insultato i carabinieri intervenuti sul posto. Le forze dell’ordine sono arrivate prontamente e hanno fermato i due individui, che sono stati condotti in caserma.

Sono stati sorpresi dai titolari di un negozio a infrangere con calci la vetrina del loro showroom per impossessarsi del registratore di cassa, ma quando si sono resi conto di essere stati scoperti, i due, anziché darsi alla fuga, hanno preso a pugni i commercianti danneggiando anche lo.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Truffe agli anziani. Presi con le mani nel sacco. Arrestati dai carabinieriPensavano di averla fatta franca e stavano già assaporando il successo del colpo, viaggiando con l’oro sottratto con un vile raggiro a un’anziana... Leggi anche: Spaccata nel negozio di pasta fresca: ladri frantumano vetrata e scappano con fondo cassa: "Secondo furto in due anni" Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Spaccata nel negozio a Bollengo con titolari presi a pugni e carabinieri insultati: due arrestati; Frosinone, furto con 'spaccata' nella notte: un negozio di informatica nel mirino dei ladri, caccia alla banda; Spaccata in un negozio di viale Piave: ladri sfondano una vetrina; Prima la rapina con un colpo di pistola a salve, poi la spaccata: nel mirino un negozio di alimentari a Empoli. Un colpo fulmineo in pieno giorno. Entra nel negozio e ruba dalla cassaIl malvivente è arrivato in sella a una bicicletta elettrica, con cui poi è fuggito per le vie del mercato. La vittima ha provato ad inseguirlo. I carabinieri cercano un’identità attraverso i filmati ... msn.com Spaccata in un negozio di viale Piave: ladri sfondano una vetrina x.com Rieti mi hai spaccata in mille pezzettini d’amore (n4 spoiler nuovo pezzo) - facebook.com facebook