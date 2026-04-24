Spaccata alla boutique Confesercenti | Solidarietà all' attività un' eccellenza del commercio cittadino

Due persone sono state arrestate dopo aver sfondato con una spaccata la boutique nel centro storico di Cesena. L’attacco ha causato danni significativi all’attività commerciale, che rappresenta un punto di riferimento nel settore locale. Confesercenti Ravenna Cesena ha espresso solidarietà alla proprietà della boutique, definendola un’eccellenza del commercio cittadino e condannando il gesto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Mentre i due presunti autori sono già stati arrestati, Confesercenti Ravenna Cesena esprime la propria solidarietà e vicinanza alla Monti Boutique, colpita dal grave episodio criminoso avvenuto nel centro storico di Cesena, che ha provocato ingenti danni materiali e un forte impatto sul piano.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Spaccata alla boutique del centro, già presi: arrestati due uomini in un albergo. Recuperata la refurtivaSono già stati presi grazie a un'indagine lampo i due presunti autori della spaccata alla Monti Boutique, nel pieno centro storico di Cesena, in via... Spaccata notturna nel cuore del centro, sfasciano la vetrina della boutique e arraffano le borse di lussoBrusco risveglio per i titolari della Monti Boutique di via Fantaguzzi, una delle più importanti del centro storico di Cesena, intorno alle quattro e...