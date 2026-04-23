Spaccata notturna nel cuore del centro sfasciano la vetrina della boutique e arraffano le borse di lusso

Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 4:30, alcuni malviventi hanno fatto irruzione nella boutique di via Fantaguzzi nel centro di Cesena. I ladri hanno danneggiato la vetrina utilizzando un'auto e hanno rubato alcune borse di lusso. L’episodio ha causato danni alla vetrina e ha interrotto l’attività del negozio, che si trova in una delle zone più frequentate del centro storico. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Brusco risveglio per i titolari della Monti Boutique di via Fantaguzzi, una delle più importanti del centro storico di Cesena, intorno alle quattro e mezzo della notte tra mercoledì e giovedì alcuni malviventi hanno fatto irruzione nell'ampio negozio, sfasciando la vetrina con un'auto. Sono state.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Fallisce la spaccata notturna nel negozio di bicicletteÈ fallita la spaccata che una banda di ladri ha tentato di portare a segno nel corso della notte da Raschiani a San Nicolò. Furto con spaccata in centro: vetrina rotta a calci, due arrestiI carabinieri hanno svolto le indagini e trovato i responsabili dell'episodio avvenuto nei giorni scorsi in via San Vincenzo: bottino da circa 1. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Assalto notturno al supermercato: auto usata come ariete, ma il colpo fallisce. Danni ingenti; Novoli, sfondano la vetrata del centro scommesse e fuggono con una macchinetta. Arrestati dopo inseguimento. Spaccata notturna a Puianello. Svaligiata una boutique: Bottino di centinaia di euroUn violento rumore di vetri infranti nel cuore della notte, poi l’allarme che squarcia il silenzio di Puianello. Erano da poco passate le 3 quando il sistema di sicurezza di una boutique della ... ilrestodelcarlino.it Spaccata al bar di Torrepaduli: ladri via con i Gratta&vinciSpaccata notturna ai danni di un bar Tabacchi a Torrepaduli, frazione di Ruffano. Nel mirino è finita un'attività commerciale di via Torricella, dove i ladri sono riusciti a introdursi forzando la ... quotidianodipuglia.it Spaccata notturna sulla via per Carmiano, il GPS incastra i ladri. La fuga termina con uno schianto contro un palo della ZTL a Copertino. - facebook.com facebook