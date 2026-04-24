Le spa sono spazi che combinano architetture immerse nel verde con ambienti curati nel design, caratterizzati da luci e suoni studiati per creare atmosfere rilassanti. Le strutture spesso includono piscine, saune, bagni turchi e sale trattamenti, tutte progettate per garantire il benessere degli ospiti. La maggior parte delle spa si trova in aree di natura incontaminata o in hotel di lusso, offrendo un'esperienza di relax completa.

Questo articolo è pubblicato sul numero 18 di Vanity Fair in edicola fino al 28 aprile 2026. Opposti che si attraggono Una medical spa con un’anima, nel cuore della valle vinicola di Franschhoek, in Sudafrica: Terre Paisible accarezza le Winelands senza mai sovrastarle. Il benessere è materico, tangibile: si percepisce dalle superfici in pietra naturale e dagli intonaci lavorati a mano, ma anche dal sistema seating di de Sede che – con la celebre seduta DS-1025 «Terrazza» – dialoga con il paesaggio. All’avanguardia le tecnologie: programmi personalizzati, test metabolici e genetici, medicina e biohacking. Mimetizzati nella foresta Si protende verso il cielo, come gli abeti e i larici che la circondano.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Spa: l'arte del risveglio

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