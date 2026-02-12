EVAM SpA | a Marina di Carrara un’asta d’arte per sostenere la Fondazione Monasterio e progetti sociali apuani

A Marina di Carrara, l’asta di arte organizzata da EVAM SpA ha attirato numerosi appassionati e collezionisti. L’evento si è svolto al Club Nautico e ha visto mettere all’asta diverse opere per raccogliere fondi a favore della Fondazione Monasterio e di progetti sociali nelle zone dell’Appennino. La partecipazione è stata alta e l’atmosfera vivace, con l’obiettivo di sostenere iniziative che coinvolgono il territorio e le sue comunità.

