EVAM SpA | a Marina di Carrara un’asta d’arte per sostenere la Fondazione Monasterio e progetti sociali apuani

A Marina di Carrara, l’asta di arte organizzata da EVAM SpA ha attirato numerosi appassionati e collezionisti. L’evento si è svolto al Club Nautico e ha visto mettere all’asta diverse opere per raccogliere fondi a favore della Fondazione Monasterio e di progetti sociali nelle zone dell’Appennino. La partecipazione è stata alta e l’atmosfera vivace, con l’obiettivo di sostenere iniziative che coinvolgono il territorio e le sue comunità.
EVAM SpA Sostiene il Territorio con un’Asta d’Arte per la Fondazione Monasterio. Massa, 12 febbraio 2026 – Un’asta di opere d’arte ha animato il Club Nautico di Marina di Carrara, frutto di un’iniziativa di EVAM SpA a sostegno della Fondazione Monasterio. L’evento, denominato “Un quadro per il cuore”, mira a raccogliere fondi per progetti sociali e iniziative a favore del territorio apuano, consolidando l’impegno dell’azienda verso la comunità locale. Dalle Parole di Dante al Sostegno Concreto. L’iniziativa trae origine dal progetto “I Mille volti di Dante”, lanciato nel 2021 da EVAM SpA in occasione del settimo centenario della morte del Sommo Poeta.🔗 Leggi su Ameve.eu
