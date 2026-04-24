SP45 verso la riapertura | via il falso allarme su nuove frane

La Città Metropolitana di Messina ha confermato che non ci sono nuove frane sulla strada provinciale 45 al chilometro 10+500, smentendo così le notizie di un possibile allarme. La comunicazione arriva dopo alcuni giorni di incertezze, mentre si lavora per la riapertura della strada. La situazione viene monitorata costantemente, e non sono stati segnalati ulteriori problemi o rischi di cedimenti.

? Cosa sapere La Città Metropolitana di Messina smentisce nuove frane sulla SP45 al chilometro 10+500.. I lavori di riempimento proseguono verso la riapertura dopo il dissesto del 10 gennaio.. Il cantiere sulla SP45 in direzione Massa San Nicola prosegue verso la fase conclusiva dopo che un parziale cedimento delle transenne di sicurezza ha generato timori per nuovi smottamenti nel tratto interessato dal dissesto del 10 gennaio scorso. La Città Metropolitana di Messina ha respinto ogni allarme relativo a nuove frane lungo l’arteria stradale, precisando che l’evento segnalato nelle ultime ore ha coinvolto esclusivamente le barriere che delimitano l’area di lavoro al chilometro 10+500.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SP45 verso la riapertura: via il falso allarme su nuove frane Notizie correlate Catanzaro: SP45 Germaneto, degrado e allarme sicurezza. Cittadini chiedono interventi alla Provincia.Catanzaro si risveglia con una questione urgente che affligge il quartiere di Germaneto: la strada provinciale SP 45 versa in condizioni sempre più... Leggi anche: Bergamo, dopo le frane c’è il progetto per la riapertura di via Lavanderio