Catanzaro | SP45 Germaneto degrado e allarme sicurezza Cittadini chiedono interventi alla Provincia

Da giorni, i residenti di Germaneto segnalano il peggioramento delle condizioni della strada provinciale SP 45. buche, asfalto sconnesso e scarsa illuminazione aumentano i rischi per chi percorre questa via ogni giorno. i cittadini chiedono interventi immediati alla Provincia, preoccupati per la loro sicurezza e per i disagi che questa situazione causa.
Catanzaro si risveglia con una questione urgente che affligge il quartiere di Germaneto: la strada provinciale SP 45 versa in condizioni sempre più precarie, sollevando allarmi per la sicurezza e la mobilità dei residenti. Le recenti intense precipitazioni che hanno caratterizzato i mesi di gennaio e febbraio hanno infatti esacerbato le criticità preesistenti, rivelando cedimenti del manto stradale, crepe profonde e piccoli smottamenti che minacciano la percorribilità dell’arteria. La situazione, denunciata con forza dai cittadini, richiede interventi di manutenzione straordinaria che, al momento, non sono ancora stati programmati.🔗 Leggi su Ameve.eu
