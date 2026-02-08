Catanzaro | SP45 Germaneto degrado e allarme sicurezza Cittadini chiedono interventi alla Provincia

Da giorni, i residenti di Germaneto segnalano il peggioramento delle condizioni della strada provinciale SP 45. buche, asfalto sconnesso e scarsa illuminazione aumentano i rischi per chi percorre questa via ogni giorno. i cittadini chiedono interventi immediati alla Provincia, preoccupati per la loro sicurezza e per i disagi che questa situazione causa.

Catanzaro si risveglia con una questione urgente che affligge il quartiere di Germaneto: la strada provinciale SP 45 versa in condizioni sempre più precarie, sollevando allarmi per la sicurezza e la mobilità dei residenti. Le recenti intense precipitazioni che hanno caratterizzato i mesi di gennaio e febbraio hanno infatti esacerbato le criticità preesistenti, rivelando cedimenti del manto stradale, crepe profonde e piccoli smottamenti che minacciano la percorribilità dell’arteria. La situazione, denunciata con forza dai cittadini, richiede interventi di manutenzione straordinaria che, al momento, non sono ancora stati programmati.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Germaneto Strada

Ancona si sveglia preoccupata per lo stato delle sue strade.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Germaneto Strada

Catanzaro, SP45 a Germaneto: residenti chiedono interventi urgenti alla ProvinciaSegnalazioni di buche e cedimenti sulla SP45 a Germaneto dopo le piogge: i residenti si rivolgono alla Provincia per sopralluoghi e manutenzione straordinaria. catanzaroinforma.it