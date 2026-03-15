A Bergamo, dopo le frane, è in programma la riapertura di via Lavanderio. Il percorso pedonale sui Colli, che è chiuso da circa dieci anni, dovrebbe tornare accessibile grazie a un intervento dei privati e successivamente del Comune. Secondo l’assessore, i lavori potrebbero iniziare entro pochi mesi. La riapertura della via è considerata un passo importante per collegare meglio le aree pedonali della zona.

IL CASO. Il percorso pedonale sui Colli è «bloccato» da una decina d’anni. L’assessore Rota: «Intervento dei privati, poi il Comune: questione di mesi». È chiuso da anni il sentiero di via Lavanderio, quando una frana faceva crollare alcuni muretti di contenimento, rendendo non più percorribile uno dei tanti percorsi pedonali che innervano i Colli di Bergamo. È dei giorni scorsi la lettera di una lettrice al nostro giornale «per segnalare un grave disagio che abbiamo incontrato» con tanto di foto che mostra l’imbocco del sentiero chiuso da una transenna, all’incrocio con via generale Marieni (il sentiero conduce ad Astino). Ma, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota, «forse siamo arrivati a una soluzione per questa vicenda che va avanti da anni». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, dopo le frane c’è il progetto per la riapertura di via Lavanderio

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