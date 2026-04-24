S&P su economia Ue in aumento effetti indiretti guerra rischi per la crescita

Secondo un rapporto di S&P, l'economia dell'Unione Europea sta mostrando segnali di crescita, anche se l'impatto della guerra in Medio Oriente si fa sentire indirettamente. Le famiglie e le imprese europee stanno già affrontando aumenti dei prezzi, mentre le turbolenze dovute al conflitto non hanno ancora raggiunto i livelli della crisi energetica del 2022. Si segnalano rischi per la futura espansione economica della regione.

"Le famiglie e le imprese europee stanno già avvertendo la pressione sui prezzi causata dal conflitto in Medio Oriente, sebbene le perturbazioni dovute al conflitto non abbiano ancora provocato uno scenario simile alla crisi energetica del 2022". E' quanto evidenzia il nuovo report di S&P Global Ratings che approfondisce l'impatto del conflitto in Medioriente sull' economia europea. "A fronte dell'intensificarsi degli effetti diretti derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia, gli effetti indiretti si ripercuoteranno sempre più sull'economia europea, con implicazioni per la crescita economica a medio termine e i tassi di interesse", avverte S&P.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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