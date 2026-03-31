Guerra Iran Panetta | Forte aumento prezzi gas e petrolio più rischi per inflazione e crescita

Secondo un esperto, nel 2025 si prevede un aumento significativo dei prezzi di gas e petrolio a causa di un’intensificazione delle tensioni economiche nella regione. Questo scenario comporta maggiori rischi per l’inflazione e la crescita economica globale, con effetti che si estendono ai mercati internazionali e alle politiche energetiche. La situazione si inserisce in un quadro di instabilità crescente nel settore energetico e geopolitico.

(Adnkronos) – Lo scenario del 2025 caratterizzato "da un’intensificazione delle tensioni economiche e geopolitiche" si è "rapidamente deteriorato nelle prime settimane del 2026" per via delle "tensioni con l’Iran" che "si sono trasformate in un confronto militare di ampia portata che oggi coinvolge il Medio Oriente, un’area cruciale per l’approvvigionamento globale di energia e di materie prime essenziali" con un effetto "immediato" che è stato quello "di un forte aumento dei prezzi del gas e del petrolio, con un conseguente indebolimento delle prospettive di crescita e nuove pressioni inflazionistiche. Più in generale, si consolida un contesto di elevata incertezza, destinato verosimilmente a protrarsi oltre la fase acuta del conflitto". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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