L’Unione europea ha dichiarato che al momento non ci sono rischi immediati per la sicurezza delle forniture di gas. Tuttavia, ha evidenziato che nel tempo potrebbero verificarsi effetti a lungo termine. La comunicazione si concentra sulla stabilità attuale, senza segnalare criticità immediate, ma sottolinea che le conseguenze future potrebbero richiedere attenzione. La questione riguarda la gestione e la sicurezza delle risorse energetiche nel medio e lungo periodo.

L'Unione europea non registra "rischi immediati di sicurezza dell'approvvigionamento" di gas ma sono prevedibili "conseguenze a lungo termine". È quanto emerso dalla riunione del gruppo di coordinamento sul gas che si è tenuta a Bruxelles questa mattina. All'incontro, a quanto si apprende, è stata ribadita la necessità di iniziare a preparare le scorte per l'inverno. Le infrastrutture dell'Ue sono pronte a riempire le riserve almeno all'80% entro il primo novembre. Ai governi è stato ribadito l'invito a evitare "la corsa di fine estate" e avviare invece i lavori per l'immissione anticipata di gas nelle riserve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ue, 'no rischi immediati su forniture di gas ma effetti a lungo termine'

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