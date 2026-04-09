Ue ' no rischi immediati su forniture di gas ma effetti a lungo termine'

Da lanazione.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione europea ha dichiarato che al momento non ci sono rischi immediati per la sicurezza delle forniture di gas. Tuttavia, ha evidenziato che nel tempo potrebbero verificarsi effetti a lungo termine. La comunicazione si concentra sulla stabilità attuale, senza segnalare criticità immediate, ma sottolinea che le conseguenze future potrebbero richiedere attenzione. La questione riguarda la gestione e la sicurezza delle risorse energetiche nel medio e lungo periodo.

L'Unione europea non registra "rischi immediati di sicurezza dell'approvvigionamento" di gas ma sono prevedibili "conseguenze a lungo termine". È quanto emerso dalla riunione del gruppo di coordinamento sul gas che si è tenuta a Bruxelles questa mattina. All'incontro, a quanto si apprende, è stata ribadita la necessità di iniziare a preparare le scorte per l'inverno. Le infrastrutture dell'Ue sono pronte a riempire le riserve almeno all'80% entro il primo novembre. Ai governi è stato ribadito l'invito a evitare "la corsa di fine estate" e avviare invece i lavori per l'immissione anticipata di gas nelle riserve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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