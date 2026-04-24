Sostegno FLC CGIL | Garantire equità e qualità della formazione e rispondere al fabbisogno reale

Il sistema di inclusione scolastica sta vivendo una fase di cambiamenti significativi, con la recente pubblicazione di una nota del Ministero dell'Istruzione riguardante l'inizio dell'undicesimo ciclo TFA Sostegno e la proroga delle assunzioni dal graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia fino al 2026. La FLC CGIL sottolinea l'importanza di garantire equità e qualità nella formazione, rispondendo alle esigenze reali del settore.

Il sistema dell'inclusione scolastica attraversa una nuova fase importante, tra la pubblicazione della nota del MUR sull'avvio dell'XI ciclo TFA Sostegno e la proroga delle assunzioni da GPS I Fascia al 2026. In questo panorama, la FLC CGIL interviene con una posizione netta: il sindacato vede la proroga delle assunzioni come un elemento positivo, ma mette in luce dei nodi ancora irrisolti che minacciano la qualità della formazione e la dignità dei precari. Dal problema degli specializzati 'senza cattedra' nella secondaria, ai costi esorbitanti dei corsi, fino alla contestata equiparazione tra TFA ordinari e percorsi Indire, la FLC CGIL chiede che le politiche di reclutamento e formazione vengano riviste.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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