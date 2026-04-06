In provincia di Teramo, 16 comuni stanno affrontando un'emergenza idrica a causa di problemi al potabilizzatore di Montorio al Vomano, che ha subito gravi difficoltà operative a causa del maltempo. La situazione ha portato all’interruzione o al rallentamento dell’erogazione di acqua potabile in diverse zone della provincia. Per far fronte alla carenza, sono state inviate autobotti per rifornire le utenze interessate.

Il potabilizzatore di Montorio al Vomano sta affrontando gravi difficoltà operative a causa del maltempo, causando l’interruzione o il rallentamento dell’erogazione idrica in numerosi centri abitati della provincia di Teramo nella giornata di lunedì 6 aprile. L’intensità e la durata delle precipitazioni degli ultimi giorni hanno compromesso l’efficienza dell’impianto. Questo scenario si traduce in disagi concreti per i cittadini, con un impatto particolarmente sentito nei centri di Sant’Egidio, Castellalto e Giulianova. La mappa dei comuni colpiti e le misure di emergenza. L’estensione del problema riguarda un ampio raggio territoriale. Oltre ai tre centri più colpiti, l’instabilità del servizio tocca anche i residenti di Alba Adriatica, Martinsicuro, Tortoreto, Roseto, Pineto, Morro d’Oro, Pagliare e Notaresco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo, emergenza idrica in 16 comuni: arrivano le autobotti

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