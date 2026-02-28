se lo portano sulla coscienza le chat delle infermiere durante il trapianto a domenico ricusato uno dei periti del gip

Durante il trapianto di Domenico Caliendo, le infermiere hanno scambiato messaggi in cui affermavano che qualcuno si

Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia del bimbo, ha depositato al giudice per le indagini di Napoli un’istanza di ricusazione per uno dei tre medici nominati per l’autopsia del bimbo. “Il cardiochirurgo nei dieci giorni precedenti alla sua nomina per l’autopsia ha espresso chiaramente sui giornali la sua posizione – spiega l’avvocato – Inoltre è autore di una pubblicazione scientifica realizzata con uno dei medici attualmente indagati”. La ricusazione riguarda Mauro Rinaldi, professore ordinario di Cardiochirurgia dell’Università degli Studi di Torino e Direttore S.C.U. Cardiochirurgia, componente del collegio peritale insieme a Luca... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Caso Domenico, le chat tra le infermiere: «E’ un casino, se lo portano sulla coscienza»Napoli- «Non va… zero… è una pietra». Sono le 16.06 del 23 dicembre quando, nella sala operatoria dell’ospedale Monaldi, il cuore destinato al piccolo Domenico Caliendo non riparte dopo l’impianto. A ... cronachedellacampania.it

Le chat tra le infermiere di Domenico: E' un casino, se lo portano sulla coscienzaConversazioni agli atti dell'inchiesta: emergono particolari, tanto importanti quanto cupi, essenziali per definire quanto successo nel pomeriggio dell'antivigilia di Natale in sala opertaoria L'INDAG ... altoadige.it

