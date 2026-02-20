Completamento della pista ciclabile dei Templi | siglato l' accordo tra la Provincia Agropoli e Castellabate
La firma dell’accordo tra Provincia, Agropoli e Castellabate riguarda la pista ciclabile dei Templi. La causa è il bisogno di collegare meglio i centri abitati e favorire il turismo sostenibile. L’intesa prevede la progettazione di un percorso che unisce il sito archeologico ai quartieri di Agropoli, passando anche nei pressi delle aree storiche. La novità più concreta riguarda l’inserimento di pannelli informativi lungo il tracciato. Le amministrazioni si preparano ora a realizzare questa infrastruttura nei prossimi mesi.
Sta prendendo forma un ulteriore progetto strategico, sempre inserito nel Masterplan, per un investimento complessivo pari a 3.000.000 euro con Agropoli Ente Capofila, di cui 1.000.000 euro finanziati per il Comune di Castellabate. L’intervento prevede la realizzazione della passeggiata di collegamento tra il Lungomare Bracale e Piazzale dei Trezeni, la riqualificazione del Lungomare Bracale e del Belvedere dei Trezeni, nonché la realizzazione di una passerella in legno che consentirà di unire in modo armonico e funzionale di tutto il waterfront della frazione Lago Siglato il protocollo d’intesa tra la Provincia, il Comune di Castellabate e il Comune di Agropoli in merito alla progettazione della pista ciclabile dell’intervento denominato “Completamento della pista ciclabile dei Templi, collegandola al centro abitato di Agropoli e ai centri abitati del Comune di Castellabate”.🔗 Leggi su Salernotoday.it
