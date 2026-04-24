RMC ha annunciato la nascita del progetto WRC, previsto per il debutto nel 2027, con il nome WRT Rally1 Spain. Dani Sordo sta considerando di offrire il proprio supporto alla squadra spagnola per aiutare lo sviluppo di giovani talenti nel rally. La squadra si prepara a entrare nel campionato mondiale con un nuovo veicolo e un piano di crescita a lungo termine.

? Cosa sapere RMC lancia il progetto WRT Rally1 Spain per il debutto tecnico nel 2027.. Dani Sordo valuta il supporto alla scuderia spagnola per favorire i giovani talenti.. Dani Sordo risponde alle indiscrezioni riguardanti il possibile interesse da parte di RMC, la nuova scuderia che punta a sbarcare nel WRC con un progetto tecnico rivoluzionario per il 2027. Il venerdì del Rally Islas Canarias si è acceso di una tensione diversa da quella dei cronometri, spostando l’attenzione dai tornanti alle stanze dove si disegna il futuro del rally spagnolo. Mentre il pilota della Hyundai si concentra sulla sfida immediata contro le Toyota nelle Canarie e sul prossimo appuntamento in Portogallo, le voci su una possibile collaborazione con il team fondato da Roberto Mendez hanno catturato l’attenzione di tutti i presenti al paddock.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sordo e il mistero RMC: nasce il progetto WRC per il 2027

Massive Interest in WRC — 10 Teams Eye 2027 Entry!

Notizie correlate

WRC 2027: nasce la sfida dei team indipendenti contro i grandi brand? Cosa sapere Il team RMC presenta a Islas Canarias il progetto Rally1 per il WRC 2027.

Nuovo corso per il liberalismo: nasce il progetto per il 2027A Roma si prepara un confronto di due giorni volto a rilanciare il pensiero liberale nel Paese, un’iniziativa che mira a trasformare un evento...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Dante è passato lungo la Bardena e da Galceti; Gervasoni (patronato): Pratica regolare ferma da un anno. Che vie abbia preso la somma versata è un mistero; Animali, c’è possibilità di telepatia?; Dante è passato lungo la Bardena e da Galceti.

Prima di udire il rumore sordo dei quattro proiettili esplosi dall'uomo, i vicini di casa hanno sentito un acceso litigio - facebook.com facebook