A Roma si svolge un evento di due giorni dedicato alla discussione e al rilancio del pensiero liberale nel Paese. L’iniziativa, che coinvolge diversi protagonisti del settore, mira a trasformare l’incontro culturale in un progetto organizzato con obiettivi specifici per il 2027. La discussione si concentra su strategie e prospettive future per il liberalismo italiano.

A Roma si prepara un confronto di due giorni volto a rilanciare il pensiero liberale nel Paese, un’iniziativa che mira a trasformare un evento culturale in un progetto strutturato con l'obiettivo del 2027. Federico Bini ha presentato il percorso che unisce la nascita della casa editrice Straborghese alla creazione di un nuovo think tank, cercando di dare voce a una tradizione politica che spesso si è trovata in posizione minoritaria. Un progetto che intreccia cultura e strategia politica L'inizi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo corso per il liberalismo: nasce il progetto per il 2027

Leggi anche: Roma, il comune ha firmato l’accordo per il progetto del nuovo stadio: inizio lavori nel 2027

Nasce "Progetto Civico", il nuovo gruppo consiliare a NoceraA Nocera Inferiore nasce un nuovo gruppo consiliare, "Progetto civico - Civiche in rete".

Temi più discussi: Formazione per la sicurezza: le FAQ ministeriali sull’accordo Stato-Regioni 2025; Sanità Animale: disponibile il nuovo corso online gratuito sull’Afta Epizootica; Addio Excel, benvenuta intelligenza artificiale: il nuovo corso per la finanza AI augmented; Enaip Monticello: nuovo corso per utilizzatori di prodotti fitosanitari.

Polizia Locale: al via il nuovo corso patente per adultiIl corso della durata di 14 ore, sarà aperto a tutta la cittadinanza ed in particolare ai cittadini extracomunitari con almeno un livello A2 di conoscenza della lingua italiana ... lanazione.it

La Croce Bianca lancia il nuovo corso per la formazione di soccorritoriGenova. Nuove opportunità per chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato sanitario: lunedì 20 aprile alle ore 20:30, presso il Centro formazione della Croce Bianca Genovese in Piazza Palermo ... genova24.it

Billy Bot and Friends, il nuovo corso Pearson di inglese per la Scuola primaria, si arricchisce del Pearson English International Certificate Preparer – Firstwords! Un fascicolo indispensabile per il supporto di bambine e bambini di classe 5ª nel percorso v - facebook.com facebook

Il nuovo corso di Lepore : “Piano quinquennale per la cura del centro”. E tornano gli alberi in vaso x.com