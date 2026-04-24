Soraia Allam | Dopo Uomini e Donne avvicinata da squali che mi hanno spento trascorrevo i giorni a letto

Soraia Allam, ex corteggiatrice e scelta di Luca Salatino, ha raccontato per la prima volta il momento difficile vissuto dopo la partecipazione a Uomini e Donne. Ha riferito di aver avuto contatti con persone considerate pericolose, che l'hanno portata a sentirsi spenta e a trascorrere molti giorni a letto. La sua testimonianza offre uno sguardo sul periodo complicato che ha attraversato dopo il programma televisivo.

L'ex corteggiatrice e scelta di Luca Salatino racconta per la prima volta il periodo buio vissuto dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Andrea Delogu: “Gli uomini troppo gentili mi mettono in allarme. Delle donne mi piace tutto”Citofonare Rai2 Andrea Delogu si confessa con Paola Barale: gli uomini troppo gentili la insospettiscono, delle donne le piace tutto. La fragilità di Matteo a Uomini e Donne, scoppia in lacrime per Sara: “Mi stavo aprendo per una donna”Il corteggiatore di Sara Gaudenzi è crollato in un pianto dopo un duro scontro in studio con la tronista: un momento che ha visto i social schierarsi... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Soraia Allam: Dopo Uomini e Donne avvicinata da squali che mi hanno spento, trascorrevo i giorni a letto. Soraia Ceruti Allam ha già dimenticato Luca Salatino?/ L’indiscrezione sul presunto nuovo fidanzatoSoraia Ceruti Allam - ex fidanzata di Luca Salatino conosciuto a Uomini e Donne - potrebbe aver trovato una nuova fiamma dopo la rottura con lo chef. Soraia Ceruti Allam, i motivi della rottura con ... ilsussidiario.net Lucia di Temptation Island e Soraia di Uomini e Donne insieme... Per prendere in giro i loro ex!Su Instagram appare un video di Lucia Ilardo, ex protagonista di Temptation Island, e dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soraia Ceruti. Ecco i dettagli. Cosa ci fanno insieme Lucia Ilardo di ... comingsoon.it