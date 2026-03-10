La fragilità di Matteo a Uomini e Donne scoppia in lacrime per Sara | Mi stavo aprendo per una donna

Durante la puntata di Uomini e Donne, il corteggiatore di Sara Gaudenzi si è commosso e ha pianto dopo un confronto acceso con la tronista. In un momento di forte emozione, ha dichiarato di essersi aperto per una donna. La scena ha suscitato reazioni sui social, dove molti hanno commentato la sua vulnerabilità, considerandola un episodio poco frequente nel format televisivo.

Il corteggiatore di Sara Gaudenzi è crollato in un pianto dopo un duro scontro in studio con la tronista: un momento che ha visto i social schierarsi dalla sua parte, visto che vedere un uomo che manifesta così apertamente la propria fragilità è diventato un caso raro nel dating show. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Uomini e donne, Sara non va oltre il "flirt iniziale": elimina Raien e scoppia in lacrime Flavio Ubirti lascia Uomini e Donne con Nicole Belloni: “Ho trovato una donna matura”, la prima foto sui socialFlavio Ubirti ha scelto Nicole Belloni nella puntata di Uomini e Donne oggi, martedì 20 gennaio. Tutti gli aggiornamenti su La fragilità di Matteo a Uomini e Donne... Discussioni sull' argomento Monsignor Tisi agli operatori sanitari di Borgo: Siete un bene prezioso. Nella fragilità si rivela l’umano; Le ’Rette parallele’ di De Summa al Teatro Alfieri; A Zo di Catania l'8 marzo una donna fragile che cuce; Una porta aperta per ripartire. Matteo, a 13 anni vittima di catfishing: «Credeva di chattare con una ragazza, ma era un gruppo di bulli che lo ricattava»La storia di Matteo, raccontata dal padre Alessandro nel terzo volume di #cuoriconnessi, la raccolta di esperienze di ragazze e ragazzi vittime di cyberbullismo firmata da Luca Pagliari per l’omonimo ... corriere.it “L’Altra Faccia – Volti, voci e verità”, il format di Siena TV condotto da Matteo Borsi. Ospite di questa puntata: Massimo Guasconi, presidente della Camera di commercio Arezzo-Siena. Questa sera alle 21.30 su Siena TV (canale 91) In podcast su Spotify e sull - facebook.com facebook Matteo Salvini commenta la foto di TonyPitony senza maschera “Stop sending me this ” x.com