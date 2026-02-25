Secondo un rapporto pubblicato da un utente di X, Bluepoint avrebbe preferito dedicarsi al remake di Bloodborne, ma alla fine si sarebbe concentrata su un progetto di live service ambientato nell’universo di God of War. Le testimonianze di alcuni dipendenti dello studio suggeriscono un cambio di direzione forzato, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni ufficiali.

Bluepoint voleva rifare Bloodborne, ma si è ritrovata a lavorare a un live service nell’universo di God of War? È questa la ricostruzione che emerge da un report pubblicato dall’utente X Detective Seeds, basato sulle testimonianze di quattro dipendenti dello studio. Un racconto dettagliato, con date, nomi in codice e passaggi chiave, che descrive una sequenza di decisioni interne culminate nella cancellazione dei progetti e nella chiusura definitiva della software house. Al centro della vicenda, le politiche interne su Bloodborne, la spinta ai live service e una trasformazione culturale dopo l’acquisizione da parte di Sony. Una storia che intreccia ambizioni creative, scelte strategiche e tensioni aziendali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Bluepoint voleva lavorare al remake di Bloodborne, ma Sony li ha costretti a sviluppare il live service di God of War?

