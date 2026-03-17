Il 17 marzo 2026 rappresenta una data importante per il settore videoludico in Italia, con l’uscita di Palworld 1.0. Questa versione segna la fine del servizio live e l’inizio di una nuova fase per il gioco. Gli appassionati attendono con interesse l’arrivo della versione definitiva, che ha generato molta attenzione tra i giocatori e gli addetti ai lavori.

Il 17 marzo 2026 segna una data cruciale per il mercato dei videogiochi in Italia, dove l’attesa per la versione definitiva di Palworld sta raggiungendo il picco. Pocketpair ha confermato che l’aggiornamento 1.0 porterà modifiche strutturali che ridefiniscono l’intera esperienza di sopravvivenza e creazione. La notizia arriva mentre i negozi fisici italiani stanno già registrando un aumento della domanda per le copie digitali e fisiche del titolo, con una disponibilità che si sta stabilizzando dopo i primi mesi dal lancio nel 2024. L’impatto sul consumatore medio italiano sarà tangibile: non si tratta solo di un semplice aggiornamento tecnico, ma di una trasformazione completa del gioco che tocca ogni fase dell’avventura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palworld 1.0: la fine del live service e il nuovo inizio

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