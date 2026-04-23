L'attore di In viaggio con una rockstar ha ammesso di aver avuto rapporti con una minorenne quando aveva all'incirca 30 anni e di ritenere oggi si sia trattato di un atto di sfruttamento Nel corso di una sua apparizione al Megyn Kelly Show, Russell Brand ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con una sedicenne quando aveva 30 anni. Pur sottolineando che nel Regno Unito l'età del consenso è fissata proprio a 16 anni, ha ammesso che andare a letto con una persona molto più giovane di lui sia stato un atto di "sfruttamento". Le parole di Russell Brand: "A 30 anni ero una persona diversa" "Grazie, Megyn Kelly, per avermi dato la possibilità di affrontare, in particolare, la tua rabbia, che è del tutto legittima e comprensibile", ha detto.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Russell Brand: "A 30 anni ho fatto sesso con una sedicenne. Credo sia sfruttamento"

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