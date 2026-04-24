A Sondrio, il corpo di una donna è stato trovato giovedì nei boschi sopra Trivigno, a circa 1800 metri di altitudine. La Procura locale sta conducendo indagini per chiarire le cause del decesso, valutando anche la possibilità che un branco di Dogo Argentino possa essere coinvolto in un attacco. Al momento, non sono state confermate altre circostanze o dettagli sulla vicenda.

? Cosa sapere Corpo di Lucia Tognela rinvenuto giovedì nei boschi sopra Trivigno a 1800 metri.. La Procura di Sondrio indaga sul possibile attacco di un branco di Dogo Argentino.. Il corpo senza vita di Lucia Tognela, una donna di 60 anni residente a Bianzone, è stato individuato nel pomeriggio di giovedì nei boschi sopra Tirano, in un’area impervia vicino a Trivigno a circa 1800 metri di quota. L’ipotesi che la sessantenne, madre di due figli, sia stata sbranata da un branco di circa cinque cani di grossa taglia sta guidando le indagini della Procura di Sondrio dopo il ritrovamento del corpo con pesanti lesioni da morsi. I soccorsi e i rilievi nel territorio di Trivigno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondrio, mistero nei boschi: l’attacco dei cani che ha ucciso la donna

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