Scoperta shock nei boschi | trovata una donna priva di vita sul corpo morsi di cani

Nella giornata di ieri, nella zona di Tirano, in provincia di Sondrio, è stata trovata una donna priva di vita nei boschi. Sul suo corpo sono stati riscontrati morsi di cani, mentre le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire l’accaduto. La scoperta ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle autorità, che stanno ancora lavorando per chiarire le circostanze della tragedia.

Più passa il tempo, più sembrano delinearsi i contorni di una tragedia scioccante (anche se è ancora presto per trarre delle conclusioni): il riferimento è a quanto accaduto nella vicina provincia lombarda di Sondrio, più precisamente nella zona di Tirano, dove nel pomeriggio di ieri, giovedì 23.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Orrore nei boschi di Trivigno. Donna ritrovata senza vita. Sul corpo ha infierito un animale Leggi anche: Scoperta shock in casa: donna trovata senza vita, era morta da un mese Una raccolta di contenuti Si parla di: ? Scoperta shock nei boschi: trovata una donna priva di vita, sul corpo morsi di cani. Spaccio nei boschi, scoperto bivacco. Chiare tracce dell’attività dei pusher. Giovane controllato dai carabinieriLa segnalazione di un traffico sospetto di presunti spacciatori di droga ha portato alla scoperta di un bivacco. La scoperta è arrivata al termine di una brillante operazione portata a termine dai ... lanazione.it Corpo carbonizzato, mistero nei boschi a LegoliPeccioli, 16 ottobre 2025 – Un cadavere è stato trovato carbonizzato in un’auto distrutta da un incendio in un canalone nei boschi vicino Legoli, nel comune di Peccioli. E’ mistero. La scoperta è ... lanazione.it