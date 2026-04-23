Donna morta nei boschi di Trivigno | si indaga sui cani della zona

Nel pomeriggio di giovedì, in alta quota sopra Tirano, è stata trovata senza vita una donna del 1966 residente a Bianzone. La polizia sta indagando sulla vicenda e sui cani presenti nella zona. Le forze dell’ordine stanno verificando le circostanze del decesso e analizzando eventuali tracce o elementi utili per chiarire quanto accaduto. La zona è stata isolata mentre si svolgono le operazioni di approfondimento.