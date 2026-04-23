Donna morta nei boschi di Trivigno | si indaga sui cani della zona
Nel pomeriggio di giovedì, in alta quota sopra Tirano, è stata trovata senza vita una donna del 1966 residente a Bianzone. La polizia sta indagando sulla vicenda e sui cani presenti nella zona. Le forze dell’ordine stanno verificando le circostanze del decesso e analizzando eventuali tracce o elementi utili per chiarire quanto accaduto. La zona è stata isolata mentre si svolgono le operazioni di approfondimento.
Inizia a delinearsi quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì in alta quota sopra Tirano, dove, diversamente da quanto inizialmente riportato – quando si parlava di un uomo – è stata trovata senza vita una donna del 1966, residente a Bianzone. La donna era uscita di casa nel pomeriggio e il suo.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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