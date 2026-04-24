Sbranata da un branco di cani 59enne trovata morta in un bosco in Valtellina

Una donna di 59 anni è stata trovata senza vita in un bosco vicino a Sondrio, in Valtellina. La vittima stava facendo una passeggiata a Trivigno quando è stata attaccata da un branco di cani. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 23 aprile, e il corpo è stato scoperto da un altro escursionista che ha immediatamente segnalato l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti.

Stava facendo una passeggiata in un bosco di Trivigno, vicino a Sondrio, poi il dramma. Lucia Tognela, 59enne di Bianzone (Sondrio), è stata trovata morta verso le 15:30 di venerdì 23 aprile da un altro escursionista che ha subito lanciato l’allarme. Sul suo corpo sono stati trovati segni riconducibili a morsi animali. Inizialmente si è ipotizzata un’aggressione da parte di lupi ma pare invece si sia trattato di un attacco di un branco di cinque cani. Sarà l’autopsia, disposta dalla Procura di Sondrio, a stabilire con precisione la causa della morte. Nella zona c’è una casa in cui vivono alcuni cani di razza Dogo argentino, forse in quel momento liberi visto che si tratta di un’aerea impervia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sbranata da un branco di cani, 59enne trovata morta in un bosco in Valtellina Notizie correlate Lucia Tognela, morta a 60 anni nel bosco di Trevigno: l’ipotesi di un branco di cani che l’ha sbranataSi chiamava Lucia Tognela, la donna di sessant'anni che è stata trovata morta in un bosco a Trivigno (Sondrio): aveva ferite sul corpo compatibili a... Orrore, donna sbranata dai suoi cani in casa: “Come l’hanno trovata”Prima solo un rumore strano, poi quei lamenti che non ti aspetti di sentire in pieno giorno. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lucia Tognela, chi era la donna sbranata e uccisa da un branco di cani; Trivigno, donna di 59 anni trovata morta nei boschi: sul corpo morsi di cani, potrebbe essere stata sbranata da un branco di Dogo; Valtellina, donna di 66 anni sbranata in un bosco da un branco di cinque cani; Donna uccisa da un branco di cani in un bosco della Valtellina. Sbranata da un branco di cani in Valtellina, disposta l’autopsiaSarà l’autopsia disposta dalla Procura di Sondrio a stabilire le esatte cause del decesso di Lucia Tognela, 59 anni, di Bianzone (Sondrio) sul cui corpo ci sono più segni riconducibili a morsi da cani ... espansionetv.it Donna sbranata da un branco di cani. Disposta l’autopsiaSarà l’autopsia disposta dalla Procura di Sondrio a stabilire le esatte cause del decesso di Lucia Tognela, 59 anni, di Bianzone (Sondrio) sul cui corpo ci sono più segni riconducibili a morsi da cani ... blitzquotidiano.it Sbranata nel bosco da un branco di cani – Che cosa è successo Vittima una donna di 59 anni, sospetti su alcuni esemplari di dogo argentino che vivono in una casa a breve distanza da dove è stato ritrovato il cadavere - facebook.com facebook Sbranata da un branco di cani in Valtellina, disposta l'autopsia. La donna uccisa durante passeggiata nel bosco a Tirano #ANSA x.com