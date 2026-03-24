Dopo il referendum si osserva un leggero calo del Partito democratico, che si attesta al 21,5% con una diminuzione dello 0,2%. Anche il Movimento Cinque Stelle registra una diminuzione dei consensi. Nel frattempo, il partito di maggioranza relativa, Fratelli d’Italia, registra un aumento nei sondaggi.

E’ un dato curioso, soprattutto se confrontato con l’esito del referendum e con il coro unanime dell’opposizione che chiede le dimissioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni Fratelli d’Italia resta il primo partito. Ma non finisce qui. Il partito guidato dalla premier cresce anche dello 0,1% e sale così al 29,5%. Questo è quanto rilevato dall’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Ottimi risultato anche per la Lega di Matteo Salvini, che sale dello 0,2% e si piazza così al 6,8%. Scende, invece, Forza Italia. Il movimento politico guidato da Antonio tajani perde lo 0,2% e cala così al 7,8%. Spostandoci dalle parti del centrosinistra c’è da registrare lo psicodramma del campo largo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Sondaggio dopo il referendum: sale Fdi, cala il Pd

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