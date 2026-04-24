Un recente sondaggio condotto tra il 21 e il 23 aprile rivela che il 54,2% degli intervistati esprime sfiducia nei confronti della Premier. Il dato indica un calo nel livello di consenso nei confronti della leader, rispetto a periodi precedenti. La rilevazione ha coinvolto un campione rappresentativo della popolazione, con risultati che mostrano un forte disinteresse e insoddisfazione nei confronti dell’attuale governo.

? Cosa sapere Sondaggio Termometro: il 54,2% degli intervistati tra il 21 e il 23 aprile sfiducia Meloni.. La fiducia molto alta verso la premier scende al 24,8% secondo i dati rilevati.. Il 54,2% degli intervistati ha espresso mancanza di fiducia verso Meloni secondo i dati raccolti tra il 21 e il 23 aprile 2026 dal Termometro. Questo dato, emerso durante l’indagine condotta nei giorni scorsi, segna un momento di riflessione per la Presidente del Consiglio, mentre le percentuali di chi manifesta soddisfazione appaiono decisamente più contenute rispetto alla massa critica di chi non si fida della guida del governo. Il calo della percezione pubblica sulla leadership nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondaggio Meloni: sfiducia al 54%, crolla il consenso della Premier

SONDAGGIO SWG TG LA7 DEL 23 MARZO: MELONI DOMINA, PD IN DIFFICOLTÀ – GLI ALTRI NON NE APPROFITTANO!

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