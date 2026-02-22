Trump sfiducia al 60% | sondaggio shock prima del discorso

Un sondaggio rivela che il 60% degli americani disapprova l’operato di Donald Trump, poche ore prima del suo discorso sullo Stato dell’Unione. La causa principale di questa sfiducia risiede nelle recenti decisioni politiche e nelle crisi economiche che hanno segnato il suo mandato. I risultati mostrano un calo di consenso e una crescente insoddisfazione tra gli elettori. La situazione potrebbe influenzare le reazioni pubbliche alle prossime dichiarazioni del Presidente.

Trump sotto pressione: sondaggi record di sfiducia a ridosso del discorso sullo Stato dell’Unione. Un nuovo rilevamento dell’opinione pubblica negli Stati Uniti dipinge un quadro di crescente insoddisfazione nei confronti dell’operato del Presidente Donald Trump, con un tasso di disapprovazione che ha raggiunto il 60%. Questo dato, senza precedenti, giunge in un momento cruciale, alla vigilia del discorso sullo Stato dell’Unione, e riflette preoccupazioni diffuse su temi chiave come l’inflazione, la politica commerciale, le relazioni internazionali e la gestione dei flussi migratori. Il sondaggio, condotto su un campione rappresentativo della popolazione americana, evidenzia anche profonde divisioni all’interno del campo repubblicano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

TRUMP, I SONDAGGI NON LO PREMIANO

