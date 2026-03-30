Meloni-Pizzaballa reporter Giorgio Bianchi al GdI | Premier strumentalizza le critiche ad Israele per cercare consenso dopo referendum

Un reporter ha segnalato che il premier avrebbe utilizzato le critiche rivolte a Israele per ottenere consenso in vista di un referendum. Secondo quanto riferito, il primo ministro avrebbe anche cercato di limitare l’azione delle opposizioni, considerando questa una strategia per mantenere il controllo sulla scena politica. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano, senza ulteriori commenti o analisi.

Egli afferma anche che "c’è anche l’esigenza di non lasciare spazio alle opposizioni; questo tema è neutro e permette a Meloni di esporsi senza incidere davvero sugli interessi strategici" Una mossa che appare sempre più come un calcolo politico per recuperare consenso in un momento di diffic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni-Pizzaballa, reporter Giorgio Bianchi al GdI: "Premier strumentalizza le critiche ad Israele per cercare consenso dopo referendum" Articoli correlati Meloni contro Israele sul caso Pizzaballa, la virata della premier “per cercare di recuperare consensi” dopo il calo di FdI (-1,3%) post referendum - RUMORSDopo il referendum, con Fratelli d’Italia in calo di 1,3 punti e un elettorato sempre più critico verso Israele e Trump, Giorgia Meloni cercherebbe... Pizzaballa, dopo le polemiche Israele permette l’ingresso al Santo SepolcroLo si legge in un comunicato congiunto del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini e della Custodia di Terra Santa.