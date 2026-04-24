Sondaggio Gazzetta | stravince il No al ripescaggio mondiale

Secondo un sondaggio condotto dalla Gazzetta, la maggioranza degli italiani si oppone al ripescaggio per partecipare al prossimo Mondiale negli Stati Uniti. Sebbene ci siano state discussioni e proposte riguardo a un possibile invito a sorpresa, i dati raccolti indicano che la maggior parte delle persone preferisce che la partecipazione si basi sui risultati sportivi e non su decisioni esterne. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e sportivo.

Il "No" vince anche nel mondo della fantapolitica. È questo l’esito del nostro sondaggio sull’eventuale ripescaggio dell’Italia al Mondiale americano, che vede una netta bocciatura della "scorciatoia" diplomatica: il 78% dei votanti si è dichiarato contrario, a fronte di un 22% che vedrebbe invece di buon occhio l'opportunità. Riportare gli Azzurri alla Coppa del Mondo passando dagli uffici della Fifa invece che dal campo non ha convinto quasi nessuno. Anche i commenti dei lettori sono tutti sulla stessa linea: “Il prestigio dell'Italia non può essere oggetto di ripescaggio”, “Sarebbe una vergogna”, “Non voglio far vedere ai miei figli altre brutte figure”.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sondaggio Gazzetta: stravince il No al ripescaggio mondiale Notizie correlate "Poco sportivo ma utile", "Un'offesa": Mondiale, l'idea-ripescaggio spacca l'Italia. VOTA il sondaggioRiportare l’Italia ai Mondiali passando dagli uffici della Fifa invece che dal campo: quello che sembrava un miraggio è diventato il piano concreto... Ripescaggio Italia al Mondiale, decisivo Infantino: “Regolamento 6.7”“La Nazionale azzurra ha il ranking più alto delle escluse” L’Italia ha qualche chance di ripescaggio, e quindi di partecipare al Mondiale 2026? In...