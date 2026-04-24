Sondaggio Gazzetta | stravince il No al ripescaggio mondiale

Da gazzetta.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un sondaggio condotto dalla Gazzetta, la maggioranza degli italiani si oppone al ripescaggio per partecipare al prossimo Mondiale negli Stati Uniti. Sebbene ci siano state discussioni e proposte riguardo a un possibile invito a sorpresa, i dati raccolti indicano che la maggior parte delle persone preferisce che la partecipazione si basi sui risultati sportivi e non su decisioni esterne. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e sportivo.

Il "No" vince anche nel mondo della fantapolitica. È questo l’esito del nostro sondaggio sull’eventuale ripescaggio dell’Italia al Mondiale americano, che vede una netta bocciatura della "scorciatoia" diplomatica: il 78% dei votanti si è dichiarato contrario, a fronte di un 22% che vedrebbe invece di buon occhio l'opportunità. Riportare gli Azzurri alla Coppa del Mondo passando dagli uffici della Fifa invece che dal campo non ha convinto quasi nessuno. Anche i commenti dei lettori sono tutti sulla stessa linea: “Il prestigio dell'Italia non può essere oggetto di ripescaggio”, “Sarebbe una vergogna”, “Non voglio far vedere ai miei figli altre brutte figure”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sondaggio Gazzetta: stravince il No al ripescaggio mondiale

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