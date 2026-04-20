Ripescaggio Italia al Mondiale decisivo Infantino | Regolamento 6.7

La Nazionale italiana potrebbe tornare a partecipare ai Mondiali grazie a un nuovo regolamento che prevede il ripescaggio in base al ranking. Il presidente della FIFA ha sottolineato che l’Italia ha il punteggio più alto tra le squadre escluse, rendendo possibile una revisione della situazione. Le decisioni definitive saranno prese nei prossimi giorni, ma l’attenzione rimane puntata sulla possibilità di rientrare nel torneo.

“La Nazionale azzurra ha il ranking più alto delle escluse” L’ Italia ha qualche chance di ripescaggio, e quindi di partecipare al Mondiale 2026? In primis servirebbe l’esclusione di una Nazionale che si è qualificata, oppure un’autoesclusione con riferimento all’ Iran, in guerra con Stati Uniti (che insieme al Canada ospiterà il torneo) e Israele. A ‘Radio Anch’io lo Sport’, programma in onda su ‘Radio 1’, Evelina Christillin ha detto di ritenere “ abbastanza difficile la partecipazione della Nazionale iraniana. Il presidente della federcalcio ha detto che vogliono giocare, mentre il governo iraniano mi sembra molto più prudente. Manca un mese e mezzo all’inizio ed è veramente difficile immaginare la loro partecipazione “.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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