Un commento di Solovyov ha criticato le dichiarazioni del presidente della Repubblica, che aveva paragonato la Russia al Terzo Reich. In precedenza, l’anchorman aveva rivolto critiche alla premier, e questa volta ha rivolto la sua attenzione a una dichiarazione ufficiale senza fare riferimenti diretti. La critica si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti, con interventi pubblici che coinvolgono figure di rilievo.

Dopo aver attaccato la premier per il suo sostegno all’Ucraina, stavolta sono finiti mel mirino – pur senza essere direttamente citati – l’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presidente Sergio Mattarella. (tgcom24.mediaset.it) – Il presentatore russo era stato scatenato nella mattinata dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che commentando il ventesimo pacchetto di sanzioni Ue contro Mosca aveva ironizzato: “L’unica persona che può trovare le parole giuste in questa situazione è Vladimir Solovyev. Fratello, non deludermi”. Era stata proprio lei, all’indomani delle parole di Mattarella a Marsiglia, a scagliarsi contro il capo di Stato italiano bollando il suo discorso come pieno di “invenzioni blasfeme”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Solovyov attacca Mattarella che ha paragonato la Russia al Terzo Reich

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Panoramica sull’argomento

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