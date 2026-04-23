Il diplomatico di Mosca in Italia ha chiesto di contenere le emozioni e rispettare la sensibilità di entrambe le popolazioni, ma il suo appello non ha ricevuto risposte. Nel frattempo, un commentatore ha criticato il presidente italiano per aver paragonato la Russia al Terzo Reich, sostenendo che non conosce il contesto storico. La discussione si inserisce in un clima di tensione tra le parti, con commenti e prese di posizione pubbliche.

L’appello a “ contenere le emozioni ” nel rispetto della “sensibilità di russi e italiani” lanciato dall’ambasciatore di Mosca in Italia, Alexey Paramonov, è rimasto inascoltato. Perché poco dopo, per il terzo giorno di fila, il conduttore russo Vladimir Solovyov, che nei giorni scorsi ha riservato offese personali e accuse di fascismo alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, torna ad attaccare le istituzioni italiane. E questa volta punta addirittura al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Ricordatevi le affermazioni dei vostri politici in carica – ha attaccato – Quando un vostro politico, come un ministro, dice del comandante supremo che è peggio di un animale, quando il vostro presidente paragona il nostro Paese al Terzo Reich non capite di cosa parlate”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Solovyov attacca anche Mattarella: “Paragonò la Russia al Terzo Reich, non sa di cosa parla”

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