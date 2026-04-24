Un’unica figura sembra sostenere la proposta di un imprenditore statunitense di far partecipare l’Italia ai Mondiali. La proposta di Paolo Zampolli non è stata accolta favorevolmente dal governo, dai vertici dello sport italiano e da altre figure coinvolte. La questione ha sollevato reazioni contrastanti e ha attirato l’attenzione dei media, mentre gli altri attori coinvolti non hanno espresso sostegno alla proposta.

Alla fine di marzo la Nazionale italiana maschile è stata eliminata ai rigori dalla Bosnia-Erzegovina nello spareggio decisivo per andare ai Mondiali di calcio, mancando così la qualificazione per la terza volta consecutiva. In Italia la sconfitta era stata accolta con rabbia e delusione, e all’estero era stata raccontata come un grosso fallimento. Di recente Paolo Zampolli, l’inviato speciale in Italia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha chiesto alla FIFA di escludere l’Iran dai Mondiali, in programma tra giugno e luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico, e di mandare l’Italia al suo posto. La sua proposta, però, non è piaciuta praticamente a nessuno; nemmeno a Trump e al suo governo.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Solo l’inviato di Trump vuole l’Italia ai Mondiali

ESTRATEGIA TRUMP-XI: El pacto secreto que acorrala a Irán y cambia el mundo

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