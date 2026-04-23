' Inviato Trump ha chiesto a Fifa di sostituire l' Iran con l' Italia ai Mondiali'

L'inviato speciale di Donald Trump, Paolo Zampolli, ha contattato la FIFA chiedendo la sostituzione dell'Iran con l'Italia nella rosa delle squadre qualificate ai Mondiali del 2026. La richiesta è stata comunicata ufficialmente alla federazione internazionale di calcio. Al momento, non ci sono altre informazioni sulle motivazioni o sulle risposte ricevute dalla FIFA riguardo a questa richiesta.

L'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia alla Mondiali del 2026. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali il piano "è un tentativo di riparare i legami fra Donald Trump e la premier Giorgia Meloni" dopo gli attacchi del presidente al Papa per la guerra in Iran. "Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali. Sarebbe un sogno vedere gli Azzurri a Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l'inclusione", ha detto Zampolli al Financial Times.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Zampolli, l'inviato di Trump: «Ho proposto di sostituire l'Iran con l'Italia»

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L'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali del 2026. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali il piano "è un tentativo di riparare i legami fra Donald Trump e la premier x.com