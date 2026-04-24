Sollevamento pesi Sara Dal Bò fuori nello slancio agli Europei Trionfo per Poghosyan

Durante i Campionati Europei di sollevamento pesi a Batumi, in Georgia, l'atleta italiana Sara Dal Bò è uscita dalla gara nella categoria 86 kg femminile durante lo slancio. La competizione ha visto anche il successo di Poghosyan, che si è aggiudicato il titolo. La partecipazione di Dal Bò si è conclusa prematuramente a causa di un problema durante la prova.

Una prova complicata per Sara Dal Bò’. L’azzurra è uscita fuori gara in occasione della competizione valida per la categoria 86 kg femminile in quel di Batumi, Georgia, teatro dei Campionati Europei di sollevamento pesi. Nello specifico il talento della Nazionale italiana ha eseguito una sola alzata valida, tirando su 100 kg nello strappo al primo tentativo, fallendo poi la progressione a 105 kg, misura non trovata né al secondo né al terzo colpo. Poi, nello slancio, sono arrivati invece tre sollevamenti nulli, dove la nostra portacolori ha provato ad alzare 126 kg e 127 kg. A vincere è stata l’armena Emma Poghosyan, autrice di una gara senza errori in cui ha totalizzato 248 kg (107 kg+141 kg), una lunghezza in più della neutrale Hana Sotieva, seconda con 247 kg (112 kg+135 kg).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi, Sara Dal Bò fuori nello slancio agli Europei. Trionfo per Poghosyan Notizie correlate Europei di sollevamento pesi, Massidda bronzo nello slancio nei 65 kg: tre nulli nello strappo lo escludono dal totaleIl sardo centra il terzo posto con 171 kg ma gli errori iniziali gli costano la corsa al podio generale. Europei di sollevamento pesi, Imperio apre con l’oro nei -48 kg: rimonta nello strappo e dominio nello slancioA Batumi l’azzurra vince con 176 kg totali, quattro in più dell’ucraina Malaschuck. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Campionati europei di sollevamento pesi 2026: il programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; Europei sollevamento pesi 2026: tanti nomi nuovi da seguire per l’Italia. Non sempre giovanissimi; La FIPE consolida la partnership con Eleiko: sarà Official Technical Partner del progetto FIPE Powerlifting; Europei Sollevamento Pesi 2026: i convocati dell’Italia per Batumi. Sollevamento pesi, Sara Dal Bò fuori nello slancio agli Europei. Trionfo per PoghosyanUna prova complicata per Sara Dal Bò’. L’azzurra è uscita fuori gara in occasione della competizione valida per la categoria 86 kg femminile in quel di ... oasport.it Sollevamento pesi: 14 azzurri agli Europei, Massidda e Pizzolato i punti di forzaLa nazionale italiana di sollevamento pesi si prepara a scendere in pedana ai Campionati Europei assoluti 2026, in programma a Batumi, in Georgia, dal 19 al 26 aprile. Dalle entry list preliminari ... it.blastingnews.com Da domattina torna in TV "Lovely Sara"! Ecco tutti i dettagli per non perdere nemmeno una puntata: Dove: Italia 2 (Canale 49 ) e su Mediaset Infinity Quando: Dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 7:00, 3 episodi consecutivi ogni mattina Chi di voi riv - facebook.com facebook