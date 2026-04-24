Solidarietà e memoria | Confedilizia rinnova l' alleanza con l' associazione Dino Amadori

Un nuovo passo nel rafforzamento dei rapporti tra associazioni e proprietari immobiliari si è verificato con il rinnovo dell’accordo tra la Confederazione e l’associazione dedicata a una figura di rilievo della storia recente della regione. La collaborazione tra i due enti si è consolidata nel nome di solidarietà e memoria, puntando a mantenere vivo il legame tra il mondo dell’associazionismo e quello della proprietà edilizia locale.

Si consolida il legame tra il mondo dell’associazionismo e quello della proprietà edilizia nel nome di una delle figure più illustri della storia recente romagnola. Confedilizia Forlì-Cesena ha confermato ufficialmente il proprio sostegno e la propria vicinanza all’Associazione Dino Amadori –.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Un fiore che cura: lo Ior e l'Istituto "Dino Amadori" protagonisti della campagna di Coop AlleanzaAl via l'iniziativa "Verde Speranza": i fondi raccolti sosterranno la tecnologia cellulare dell'Irccs e i progetti di prevenzione oncologica sul... Lotta ai tumori, l'appello dell'Associazione Dino Amadori: "La prevenzione deve diventare una priorità sistemica"I più recenti dati epidemiologici che fotografano una situazione di forte impatto sanitario in Emilia-Romagna, dove nel 2023 si sono registrati oltre... Altri aggiornamenti Memorial Dino Amadori: Torneo di Calcio Under 11 a San Martino in StradaIl Memorial Dino Amadori celebra sport e volontariato con un torneo di calcio Under 11 in memoria di Matteo Craspi. Presentata ieri, in municipio, la seconda edizione del ‘Memorial Dino Amadori’, ... ilrestodelcarlino.it L’importanza della solidarietà nel nome di AmadoriL’associazione Dino Amadori ha adempiuto alla iniziativa di raccolta fondi per la ricerca oncologica, svoltasi il 17 giugno in occasione della presentazione dell’associazione stessa. Con delibera del ... ilrestodelcarlino.it