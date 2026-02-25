Un fiore che cura | lo Ior e l' Istituto Dino Amadori protagonisti della campagna di Coop Alleanza

Da forlitoday.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via l'iniziativa "Verde Speranza": i fondi raccolti sosterranno la tecnologia cellulare dell'Irccs e i progetti di prevenzione oncologica sul nostro territorio Al via da domani, giovedì, per il 2026 la campagna Coop “Verde Speranza”: per soci e consumatori sarà possibile contribuire a sostenere enti, poli di ricerca e ospedali specializzati nella prevenzione e cura oncologiche acquistando una delle piccole piante Verde Speranza in vendita negli oltre 340 negozi di Coop Alleanza 3.0, ubicati nelle 8 regioni – dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia – in cui la Cooperativa è presente. Oggi la ricerca oncologica si sta concentrando, grazie al sostegno di tutti, sull’aumentare le conoscenze in modo da produrre strumenti da usare in attacco, quando la malattia è già comparsa, ma anche in difesa, prima che questa compaia. Non sempre i fondi alla ricerca scientifica sono purtroppo in grado di supportare a sufficienza le esigenze economiche che essa richiede, così come le azioni di sostegno alle famiglie dei pazienti, o l’acquisto di apparecchiature per la diagnosi e le terapie necessarie: per questo ha bisogno della generosità di tutti per rendere il cancro sempre più curabile e per permettere ai pazienti una qualità della vita migliore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Irst di Meldola, Giovanni Amadori: "Il futuro va costruito nel rispetto dell’eredità di Dino Amadori"Il futuro dell’Irst di Meldola si gioca su più fronti.

Dino Meneghin apre “Amadori Protein Talk”: il vodcast che svela gli uomini dietro i campioni del basketDino Meneghin apre “Amadori Protein Talk,” il nuovo vodcast del Gruppo Amadori che, attraverso interviste e approfondimenti, svela gli uomini dietro i campioni del basket italiano.

Temi più discussi: Un fiore oggi, una cura che cresce nel tempo; I fiori all’uncinetto che annunciano la primavera; Giornata mondiale malattie rare, un'edicola di fiori per la campagna RareMeansCare; Piante tossiche in primavera: ecco quali eliminare subito per proteggere cani e gatti.

La natura che cura: perché stare a contatto con piante e fiori ci fa stare meglio?«Quando un uomo o una donna attraversano dei momenti complessi, difficili, della propria esistenza, dolorosi, estremi, molto spesso si cerca la natura, ci si allontana e ci si ritira, nei boschi o in ... unionesarda.it

Gli angeli dei fiori che decorano luoghi di curaAnche dietro le mascherine si intuiva il sorriso dei pazienti e delle pazienti dello Ieo quando stamattina hanno trovato ad accoglierli un albero di Natale speciale, tutto decorato da boccioli di rose ... ansa.it