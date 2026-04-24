L’Alleanza Verdi e Sinistra ha espresso solidarietà ai lavoratori della Trotta Bus, evidenziando le difficoltà legate alla gestione del trasporto pubblico cittadino. La richiesta di chiarezza riguarda le modalità di amministrazione e le decisioni prese, in un quadro di continui disagi per gli utenti. La situazione viene descritta come critica, con il sistema di trasporto pubblico che sembra attraversare un momento di crisi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alleanza Verdi e Sinistra esprime piena solidarietà ai lavoratori della Trotta Bus e chiede chiarezza su una gestione del trasporto pubblico cittadino ormai al collasso, con gravi disagi per l’utenza. L’assenza dell’azienda al tavolo del 24 aprile al Comune di Benevento conferma la totale chiusura al confronto, mentre i lavoratori denunciano da tempo condizioni inaccettabili dei mezzi, sia sul piano tecnico che igienico, tali da mettere a rischio sicurezza e servizio. Invece di risposte, sono arrivate sospensioni disciplinari: un segnale grave e inaccettabile. La vertenza riguarda anche il futuro occupazionale, ancora incerto nel passaggio tra Trotta Bus e AIR Campania, aggravato da una gestione confusa e da una comunicazione inesistente tra le parti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Solidarietà di AVS ai lavoratori della Trotta Bus e richiesta di chiarezza su gestione del TPL

Notizie correlate

Trasporti, PSI Benevento e ‘Città Aperta’: “Solidarietà ai lavoratori della Trotta Bus raggiunti. Grave ed inammissibile la reazione dell’azienda”Tempo di lettura: 2 minutiIl Partito Socialista della città di Benevento, con i Consiglieri Comunali Miceli e Perifano, manifesta la propria...

Tpl Fiumicino, pagati gli stipendi ai lavoratori TrottaFiumicino, 30 gennaio 2026 – “Apprendo con soddisfazione la notizia dell’avvenuto pagamento degli stipendi degli autisti della società Trotta...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Colletta per pagare le multe ai contestatori di Vannacci. Solidarietà dall’assessore; Schlein difende la premier: No ad attacchi da altri paesi; Hotel pagato ai migranti: Misura tampone, pronti a riprendere le notti di solidarietà; Scuola: Solidarietà alla docente del Mattei. Tutti con lei davanti all'IIS Mattei di San Lazzaro si Savena (BO) il 4 maggio ore 12.30.

Distribuiti a Roma abiti e pane ai più bisognosi. Serata di solidarietà per gli amici di stradaConclusa la sera del 9 gennaio l' iniziativa di solidarietà promossa da Grande Impero, azienda leader nella panificazione artigianale. A partire dalle ore 18.30, i volontari del Progetto Missionario, ... rainews.it

Le ballerine di Castelletto guidano al Teatro Dal Verme la danza della solidarietà oncologica facebook

Questo delinquente, complice di un dittatore assassino pronuncia frasi irripetibili contro la Presidente del Consiglio a cui va la nostra incondizionata solidarietà. Si spera che passi la voglia di invitarlo nelle trasmissioni tv italiane con la scusa di “dare la parola x.com