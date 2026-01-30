Tpl Fiumicino pagati gli stipendi ai lavoratori Trotta

I lavoratori della Trotta a Fiumicino hanno ricevuto finalmente gli stipendi. Dopo settimane di tensione, l’azienda ha saldato le retribuzioni, portando sollievo tra gli autisti. La notizia è stata accolta con soddisfazione dai dipendenti, che sperano ora in una situazione più stabile.

Fiumicino, 30 gennaio 2026 – "Apprendo con soddisfazione la notizia dell'avvenuto pagamento degli stipendi degli autisti della società Trotta impiegati nel servizio di trasporto pubblico locale nel territorio di Fiumicino. Quanto accaduto però deve far riflettere rispetto alla tipologia di interlocuzione che l'Amministrazione, in primis il sindaco Baccini, ha instaurato con la società Trotta Bus Service, fondata su tante belle parole di vicinanza ma pochi fatti concreti". E' quanto afferma il consigliere comunale, Paolo Calicchio, ex assessore ai trasporti della giunta Montino, che aggiunge: "Il Sindaco ha parlato di interlocuzioni e di consapevolezza riguardo la questione che affligge i dipendenti della società di trasporto, constando le problematiche emerse su disservizi, su mezzi troppo spesso guasti, su corse spesso saltate.

