Meteo weekend del 25 aprile con sole e temperature in aumento tra Novara e Vco

Per il fine settimana del 25 aprile, il cielo sarà prevalentemente sereno e le temperature si manterranno in aumento tra le zone di Novara e il Verbano-Cusio-Ossola. L'anticiclone in arrivo porterà condizioni di tempo stabile e senza pioggia, con il cielo senza nuvole e temperature che raggiungeranno valori più elevati rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni indicano un weekend all’insegna del sole e del clima mite in questa regione.

Il rafforzamento dell'anticiclone garantirà tempo stabile e soleggiato in Piemonte per il weekend del 25 aprile. Non sono previste precipitazioni sulle province di Novara e del Vco, con un generale aumento delle temperature.Sabato e domenicaSecondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Weekend di sole con punte di 25°C, ma poi ritorna la pioggia: le previsioni meteo per Novara e VcoIl consolidamento dell'anticiclone garantirà un fine settimana di stabilità atmosferica su gran parte del Piemonte, con prevalenza di sole e un clima... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Meteo Weekend: Sabato 25 Aprile, Italia abbracciata da una bolla anticiclonica, il clou sarà Domenica 26; Meteo Italia - Weekend del 25 aprile della Liberazione. La previsione (quasi) definitiva; Meteo, ponte del 25 aprile: che tempo farà in Italia? La tendenza; Meteo, settimana pazza da lunedì: pioggia, sole e poi temporali sul 25 aprile. Meteo – Weekend del 25 Aprile in compagnia di stabilità e bel tempo, occhio solo a qualche temporale: ecco doveMeteo - Tripudio di stabilità e bel tempo nel Weekend, con temperature in graduale, ma costante aumento. Attenzione solo a qualche temporale, ecco dove ... centrometeoitaliano.it Meteo, per il 25 e 26 aprile attesa una bolla anticiclonica: cosa sapereLa vera svolta è attesa a partire da oggi, giovedì 23 aprile, quando lo scenario meteorologico cambierà volto grazie a una vigorosa rimonta dell’alta pressione, pronta a ripristinare condizioni di st ... tg24.sky.it L’inizio di maggio potrebbe sorprenderci più di quanto si pensi. Dopo qualche giorno di anticiclone e di tepore primaverile, a cavallo del 25 aprile, gli spaghi meteo previsionali mostrano di nuovo un calo termico tra la fine di aprile e la prima decade di maggio. x.com Allerta Meteo, San Giorgio porta maltempo e freddo anomalo: al Sud è pieno inverno! Puglia, Calabria e Sicilia le Regioni più colpite - facebook.com facebook