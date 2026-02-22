Assaggio di primavera con sole e temperature in aumento weekend a rischio pioggia | le previsioni

Il sole e le temperature in crescita sono stati causati da un vasto anticiclone di origine subtropicale che ha dominato l’Italia. Questo anticiclone ha spinto via le perturbazioni, portando giornate più stabili e soleggiate. Tuttavia, le previsioni segnalano un possibile peggioramento del tempo nel fine settimana, con rischio di pioggia e qualche temporale. Le condizioni meteorologiche cambieranno rapidamente, influenzando le attività all’aperto previste per i prossimi giorni.

L’anticiclone spinge via le perturbazioni: la settimana sarà caratterizzata da tempo stabile, anche se non mancheranno nebbie e nubi basse: il meteo per i prossimi giorni “Un robusto promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale ha esteso la sua influenza a tutta l’Italia, allontanando definitivamente verso l’Europa orientale l’area perturbata”. E questo, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, significa che la settimana in arrivo, dal punto di vista meteorologico, sarà contraddistinta da una “stabilità assoluta”. “Il risvolto della medaglia – precisano però gli esperti - sono e saranno soprattutto nei prossimi giorni le nebbie sulle pianure e le nubi basse sui settori tirrenici, immancabili quando l’anticiclone si afferma nella stagione invernale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Pioggia, qualche occhiata di sole e temperature in rialzo: le previsioni meteo a MilanoLa pioggia continua a bagnare Milano nei prossimi giorni, con qualche breve schiarita di sole.

Meteo Lombardia e Milano, pioggia alternata a sole: assaggio primaverile fino al weekend di San ValentinoUn’onda di pioggia e sole si alterna in Lombardia e a Milano, con il cielo che cambia spesso nel corso della settimana.

Meteo – Primo assaggio di Primavera in vista nel Weekend, con miglioramento e temperature in aumento: i dettagliMeteo - Weekend contrassegnato dalla rimonta dell'Anticiclone azzorriano, con miglioramento e netto aumento delle temperature: i dettagli ... centrometeoitaliano.it

Meteo – Anticipo di primavera in arrivo con stabilità diffusa, cieli soleggiati e temperature sopra le medieMeteo - Assaggio di primavera in Italia per l'ultima settimana di febbraio grazie all'anticiclone, attese giornate di bel tempo e clima molto mite ... centrometeoitaliano.it

Meteo, l'anticiclone a Bologna porta un assaggio di primavera x.com