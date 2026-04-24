Soldi in busta riunioni notturne fitti contatti con i clienti | come funzionava il ‘sistema escort' a Milano

Le indagini hanno portato alla luce un sistema di traffico illecito gestito a Milano, coinvolgendo pagamenti in contanti, incontri notturni e frequenti rapporti con clienti. Gli investigatori hanno ricostruito le modalità operative di questa rete, che avrebbe generato un volume d’affari superiore a 1,2 milioni di euro, con la maggior parte dei proventi depositati su conti correnti esteri. La ricostruzione si basa su elementi raccolti attraverso attività di indagine e accertamenti.

Gli inquirenti e gli investigatori hanno ricostruito il tipo di organizzazione alla base di questi traffici che avrebbero portato a un business da oltre 1,2 milione di euro, la maggior parte dei quali finiti su conti correnti esteri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Milano, quattro arresti per giro di escort con clienti vip e sequestro da 1,2 milioniQuattro persone sono finite agli arresti domiciliari e sono state effettuate alcune perquisizioni nell’ambito di una indagine della Procura di Milano... Tax credit, finanzieria Cinecittà: acquisiti documenti su ‘M. Il figlio del secolo’ e ‘Queer’L'ipotesi della Guardia di Finanza è quella di falso in bilancio per i dirigenti della gestione precedente di Cinecittà.