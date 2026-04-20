Milano quattro arresti per giro di escort con clienti vip e sequestro da 1,2 milioni

A Milano, quattro persone sono state arrestate agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura. Le accuse riguardano un giro di escort coinvolto in clienti vip. Durante le operazioni sono state eseguite alcune perquisizioni e sequestrati circa 1,2 milioni di euro. La società al centro dell’indagine organizzava eventi, ma non sono stati specificati ulteriori dettagli su altre attività o persone coinvolte.

Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari e sono state effettuate alcune perquisizioni nell’ambito di una indagine della Procura di Milano con al centro una società che organizzava eventi nei più noti locali della movida. Secondo l’accusa offriva un giro di escort agli ospiti delle feste, tra cui anche alcuni calciatori. L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Bruno Albertini e delegata al nucleo di polizia economico e finanziario della GdF, ha portato anche a un sequestro preventivo per oltre 1,2 milioni di euro finalizzato alla confisca del profitto da reato avendo “promosso un’attività finalizzata al favoreggiamento e...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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