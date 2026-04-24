Un soldato statunitense è stato arrestato con l’accusa di aver scommesso 400.000 dollari su una piattaforma di scommesse online, utilizzando informazioni riservate per prevedere il risultato di un'operazione contro il presidente di uno Stato sudamericano. L’FBI sta indagando sull’eventuale uso di segreti militari per trarre profitto da queste scommesse, mentre si approfondiscono i dettagli di questa vicenda.

? Cosa sapere Il sergente Van Dyke è arrestato per aver scommesso 400.000 dollari su Polymarket.. L'FBI indaga sull'uso di segreti militari per speculare sul raid contro Maduro.. Il sergente maggiore delle Forze speciali statunitensi Gannon Ken Van Dyke è stato arrestato dalle autorità federali con l’accusa di aver trasformato informazioni riservate su un raid militare in un profitto di oltre 400.000 dollari tramite scommesse online. L’imputato, un militare di 38 anni originario di Fayetteville e attualmente di stanza a Fort Bragg, nella Carolina del Nord, è coinvolto in un caso giudiziario che riguarda l’utilizzo di segreti governativi per scopi finanziari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soldato USA traditore: scommesse su Maduro per 400.000 dollari

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