La famiglia Trump e il business delle scommesse | con il rapimento di Maduro c’è chi ha intascato 400mila dollari

La famiglia Trump si muove anche nel settore delle scommesse. Di recente, si è scoperto che alcuni investimenti sono stati fatti attorno a eventi come il rapimento di Maduro, che ha portato nelle casse di chi ha puntato circa 400mila dollari. Mentre molti seguono i sondaggi o i mercati finanziari, ci sono anche persone che cercano di prevedere il futuro puntando soldi su eventi che fino a poco tempo fa sembravano solo fantasia.

C'è chi scommette guardando i sondaggi, chi i mercati finanziari. E poi c'è chi prova ad anticipare il futuro puntando soldi su eventi che, almeno fino a poco tempo fa, sembravano confinati alla fantapolitica. Sulle grandi piattaforme di scommesse si può puntare praticamente su tutto: dall'ipotesi che gli Stati Uniti acquistino una parte della Groenlandia nel 2026 (evento dato al 21% di probabilità, con una potenziale vincita pari a quasi cinque volte la posta) fino al prossimo Paese che potrebbe finire sotto i bombardamenti americani (la maggioranza degli scommettitori punta sulla Somalia). Il business delle scommesse di politica.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Trump Business Maduro addio, il "mago" delle cripto ci vede lungo: scommette 34.000 dollari sulla caduta e ne vince 400mila. Il sospetto: aiutino da casa? Polymarket e Maduro, la scommessa da 400mila dollari prima della cattura: cosa c'è dietro Il caso delle scommesse su Polymarket riguardanti la possibile caduta di Nicolás Maduro evidenzia come le piattaforme di prevedibilità digitale possano essere coinvolte in eventi politici complessi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Trump pubblica la foto di Maduro ammanettato sulla nave Usa

