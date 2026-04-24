Un soldato delle forze speciali statunitensi è stato arrestato e accusato di frode dopo aver scommesso su Polymarket sulla caduta di Nicolás Maduro. In una settimana ha ottenuto un guadagno di 400mila dollari e ora rischia fino a 50 anni di carcere. Le indagini hanno rivelato il coinvolgimento del militare in un’operazione legata alle scommesse sul leader venezuelano.

In una settimana ha guadagnato 400mila dollari, ora rischia fino a 50 anni di carcere. Un soldato delle forze speciali degli Stati Uniti è stato incriminato per frode dopo aver scommesso sulla caduta del dittatore venezuelano Nicolás Maduro su Polymarket. Il problema è che il sergente capo Gannon Ken Van Dyke era direttamente coinvolto nella pianificazione ed esecuzione dell’operazione che il 2 gennaio ha effettivamente portato alla cattura del presidente del Venezuela. È l’ennesimo caso al limite dell’ insider trading che coinvolge Polymarket, la piattaforma sulla quale si possono puntare soldi sulla predizione di qualsiasi tipo di evento. L’ultimo episodio erano state le scommesse piazzate sui bombardamenti in Iran.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Polymarket, soldato Usa arrestato per aver scommesso sulla cattura di Maduro: era coinvolto nell’operazione

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